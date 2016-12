Disney Cinemagic 10:20 bis 10:45 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Ein seltsamer Vogel USA 1994 Stereo 16:9 HDTV Merken An einem wunderschönen Tag treffen Arielle und ihre Freunde Scuttle, die Möwe. Fischfressenden Vögeln gegenüber voreingenommen, freunden sie sich trotzdem mit Scuttle an. Plötzlich wird Sebastian von einem Falken gejagt und auf ein Piratenschiff gedrängt, wo auch noch ein hungriger Papagei auf ihn wartet. Scuttle kämpft um das Vertrauen von Arielle und Fabius und gemeinsam retten sie ihren Freund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron Musik: Dan Foliart