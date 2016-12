Silverline 13:25 bis 14:50 Actionfilm Get Lucky GB 2013 20 40 60 80 100 Merken Lucky schlägt sich als Kleinkrimineller durchs Leben. Eines Tages erscheint ein alter Freund bei ihm und bittet ihn, für eine kurze Weile auf 150.000 Pfund Falschgeld aufzupassen, da er gerade Probleme mit der Polizei habe. Zwei Monate vergehen, aber sein Freund taucht nicht wieder auf. Lucky entschließt sich nun das Geld zu verbrennen, um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Doch gerade nachdem er das Falschgeld vernichtet hat, tauchen zwei Gangster auf seiner Türschwelle auf und verlangen die 150.000 Pfund zurück. Sie stellen Lucky vor ein Ultimatum: Entweder er beschafft das Geld innerhalb von 72 Stunden oder es ergeht ihm wie seinem Freund, man stellt ihn kalt. Lucky bleibt nur eine Wahl. Er macht als Fluchtfahrer bei einem von seinem schwerkriminellen Bruder Rafael organisierten Casino-Raub mit. Doch dieser verläuft ganz anders als geplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Treadaway (Lucky) Emily Atack (Bridget) Craig Fairbrass (Sebastian) James Cosmo (Mr. Zigic) Terry Stone (Kramer) T.J. Ramini (Raphael) Marek Oravec (Niko) Originaltitel: Get Lucky Regie: Sacha Bennett Drehbuch: T.J. Ramini, Walter Taylaur, Sacha Bennett, Ali Cook Musik: Greg Hatwell Altersempfehlung: ab 16