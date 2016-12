National Geographic 01:05 bis 02:00 Dokumentation Years of Living Dangerously Nach uns die Sintflut? USA 2017 2016-12-10 04:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Sollte der Ausstoß von CO2 in absehbarer Zeit nicht deutlich eingedämmt werden, könnte die Zukunft für ganze Regionen der USA ziemlich düster aussehen. Wie Schauspieler Jack Black bei seinen Untersuchungen herausfindet, würden die Folgen des Klimawandels dazu führen, dass beispielsweise die Stadt Miami eines Tages im Meer versinkt. Sein Kollege Ian Sommerhalder kommt seinerseits zu keiner besseren Zukunftsvision für die Metropole an der Südostküste Floridas: Sollten sich die Ozeane weiter erwärmen, würde Miami regelmäßig von gigantischen Stürmen heimgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously