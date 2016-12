National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mega-Bauwerke Wolkenkratzer der Zukunft USA, GB, NZ 2008 2016-12-11 10:00 Dolby 16:9 Merken Wolkenkratzer und Umweltschutz - ein Widerspruch in sich? Der Pearl River Tower im südchinesischen Guangzhou beweist das Gegenteil! Denn in Sachen Energieeffizienz macht dem knapp 310 Meter hohen Turm mit 71 Stockwerken so schnell keiner etwas vor. Der Pearl River Tower erzeugt seine Energie nämlich ganz einfach selbst! Wie das geht? Die renommierten Chicagoer Architekten Skidmore, Owings & Merrill, die bereits an der Konstruktion des weltweit höchsten Gebäudes, dem Burdsch Chalifa in Dubai, beteiligt waren, haben ein ausgeklügeltes System zur Energiegewinnung entwickelt: So verfügt der Pearl River Tower über zwei großen Öffnungen an der Außenfassade. Durch diese wird zum einen der Winddruck abgebaut, zum anderen Luft über Windtunnel in das Gebäudeinnere geleitet. Hier wird die Kraft des Windes dann in Energie für Heizungen, Klimaanlagen und vieles mehr umgewandelt. Aber das ist noch längst nicht alles, was der Turm an grünen Innovationen vorweisen kann: An der Fassade des Turms befinden sich zusätzlich Sonnenkollektoren, mit denen ebenfalls Energie gewonnen wird. Berechnungen zufolge wird durch diese Maßnahmen soviel Energie erzeugt, dass sogar noch Teile des städtischen Stromnetzes versorgt werden können. Der Pearl River Tower - ein Wolkenkratzer mit Vorbildfunktion! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Megastructures