National Geographic 16:20 bis 16:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-12-11 07:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Schon aus der Fahrschule wissen wir, wie unangenehm sich Aquaplaning auf die Führungs- und Bremskräfte auswirken kann: Zu viel Wasser zwischen Reifen und Boden verursacht Kontakt- und Kontrollverlust. Diese Episode liefert anhand von Amateuraufnahmen eine wissenschaftliche Erklärung. "Science of Stupid" zeigt zudem, worin die Tücken liegen, einen Kran zu bedienen, ohne seinen Schwerpunkt zu kennen. Zu guter Letzt erfahren Skifahrer nützliches Wissen zu waghalsigen Tricks in der Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid