TNT Comedy 13:00 bis 14:50 Komödie Kingpin - Zwei Trottel auf der Bowlingbahn USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einst war Roy Munson das vielversprechendste Bowling-Talent des Landes. Doch seit Neider sein Goldhändchen zerstört haben und er eine Prothese tragen muss, reist Roy, mittlerweile Alkoholiker, als Vertreter für Bowling-Artikel durch die Lande. Bis er auf Ishmael trifft, der auf der Bowling-Bahn regelmäßig alles abräumt. Nun will der heruntergekommene Ex-Bowler es noch mal wissen. Er wittert das große Geld und überredet seinen Freund zu einem Wettkampf, bei dem eine Million Dollar Preisgeld winken. Doch die Sache gestaltet sich nicht ganz so einfach: Ishmaels Eltern gehören zu den Amish People und denken natürlich überhaupt nicht daran, ihren Sohn den unbekannten Genüssen und Gefahren der großen weiten Welt auszusetzen. Und auch Ishmael hat die irdischen Freuden des Lebens noch nicht kennen gelernt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Harrelson (Roy Munson) Randy Quaid (Ishmael Boorg) Vanessa Angel (Claudia) Bill Murray (Ernie McCracken) Chris Elliott (The Gambler) William Jordan (Mr. Boorg) Lin Shaye (Vermieterin Mrs. Dumars) Originaltitel: Kingpin Regie: Peter Farrelly, Bob Farrelly Drehbuch: Barry Fanaro, Mort Nathan Kamera: Mark Irwin Musik: Freedy Johnston Altersempfehlung: ab 12