TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Actionfilm Ananas Express USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Besuch bei seinem Dealer Saul wird Dale zufällig Zeuge eines Mafia-Mordes. Weil er einen Joint mit Sauls Neuzüchtung "Ananas Express" am Tatort zurück lässt, landen die beiden ganz oben auf der Abschussliste der Gangster. Bald wird ihnen klar, dass sie nicht an Gras-bedingter Paranoia leiden, sondern wirklich um ihr Leben fürchten sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Dale Denton) James Franco (Saul Silver) Danny McBride (Red) Kevin Corrigan (Budlofsky) Craig Robinson (Matheson) Gary Cole (Ted Jones) Rosie Perez (Carol) Originaltitel: Pineapple Express Regie: David Gordon Green Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: Tim Orr Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16