TNT Comedy 16:45 bis 17:05 Comedyserie Two and a Half Men Fest der Liebe USA 2009 16:9 Merken Jake interessiert sich für ein neues Mädchen, zögert jedoch, weil er ein schlechtes Gewissen wegen seiner über die Feiertage verreisten Freundin Celeste hat. Doch Charlie bewegt ihn dazu, Celeste zu hintergehen und erhält dabei Rückendeckung von Evelyn. Diese taucht mit einem alten Rollstuhlfahrer auf, von dem sie sich ein gutes Immobiliengeschäft erhofft, wenn sie den Weihnachtsabend mit ihm bei ihren Söhnen verbringt. Doch das Weihnachtsfest hält einige Überraschungen parat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Carl Reiner (Marty) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman