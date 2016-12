TNT Comedy 10:30 bis 10:55 Comedyserie Keine Gnade für Dad Aktion Schönes Haus USA 2005 16:9 Merken Sean hat einen Brief erhalten, in dem steht, dass der Garten auf Vordermann gebracht werden muss, da andernfalls ein Bußgeld droht. Als er erfährt, dass Claudia hinter der ganzen Sache steckt und auch sein Nachbar Mr. O'Keefe einen Brief erhalten hat, spielt er mit. Anlässlich ihres Jahrestags sucht Brad ein besonderes Geschenk für Lily und trifft eine schlechte Wahl. Jimmy wird zum Vegetarier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Mike Sikowitz, Bill Martin, Mike Schiff, Jeff Astrof Kamera: Victor Goss Musik: Dean Ween, Gene Ween