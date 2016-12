AXN 04:30 bis 05:15 Dokusoap Survivor XXI - Nicaragua Fatigue Makes Cowards of Us All USA 2010 16:9 Merken Survivor geht mit der 21. Staffel in die nächste Runde. 20 Kandidaten stellen sich in Nicaragua dem größten Abenteuer ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Survivor XXI - Nicaragua Altersempfehlung: ab 12