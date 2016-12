Syfy 19:45 bis 20:15 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Schicksal USA 2014 Stereo 16:9 Merken Yoda ist weiterhin auf der Suche nach dem Ursprung der Stimme seines toten Freundes und lässt sich von der Macht ins Zentrum des Universums führen. Auf einem Planeten, der als Quelle der Macht gilt, warten schwierige Prüfungen auf den Jedi-Meister. Erst wenn er diese bestehen sollte, wird er als würdig erachtet, die letzten Geheimnisse der Macht zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy Altersempfehlung: ab 12