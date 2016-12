Syfy 06:30 bis 07:55 SciFi-Serie Defiance Pilot USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Erde in einer nahen Zukunft: Nach einem jahrzehntelangen Krieg zwischen Aliens und Menschen, der den ehemals blauen Planeten fast zerstört hat, müssen beide Seiten lernen miteinander zu leben. Der Ex-Soldat Jeb Nolan (Grant Bowler) strandet gemeinsam mit seiner Ziehtochter Irisa (Stephanie Leonidas), einer Irathien, in Defiance. Dort haben Menschen und verschiedene Alien-Rassen auf den Trümmern des ehemaligen St Louis gemeinsam eine Flüchtlingsstadt errichtet. Schnell zeigt sich, dass das Zusammenleben alles andere als einfach ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Mia Kirshner (Kenya) Originaltitel: Defiance Regie: Scott Charles Stewart Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy Kamera: Attila Szalay