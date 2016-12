FOX 04:40 bis 05:20 Serien The Listener - Hellhörig Gift CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Führungsebene eines Pharmakonzerns feiert in einem Restaurant den Abschluss eines guten Geschäftsjahrs und lässt sich dabei auch von einer Gruppe Demonstranten vor der Tür nicht stören - bis CEO Jeffrey Brandt plötzlich tot zusammenbricht. Auch fünf weitere Manager zeigen wenig später starke Krankheitssymptome. Toby und Michelle sollen herausfinden, wer hinter dem heimtückischen Anschlag steckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Rainbow Francks (Dev Clark) Peter Stebbings (Alvin Klein) Tara Spencer-Nairn (Nurse Sandy) Sandrine Holt (Christa) Originaltitel: The Listener Regie: Cal Coons Drehbuch: Michael Amo, Sam Egan, Derek Schreyer Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third