FOX 22:30 bis 23:15 Arztserie The Night Shift Der Weg zurück USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Unfall auf einer Hochzeitsfeier hält das Team der Notaufnahme auf Trab, denn die Ärzte müssen erst einmal herausfinden, was die eigentliche Ursache dafür war. Unterdessen versucht Drew, seine plötzliche Rückkehr aus Afghanistan herunterzuspielen. Auch Topher ist im Stress. Seit einem Monat hat er nun schon Besuch von seiner äußerst kritischen Mutter Sumei. Bevor sie abreist, lädt er sie mit TC in ein Casino ein. Dort kommt es zu einem medizinischen Notfall. Dank eines brillanten Einfalls wird Topher zum Lebensretter. Doch statt die Leistung ihres Sohnes anzuerkennen, überhäuft Sumei TC mit Lob... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Janet Lin Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury