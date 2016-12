FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der einzige leichte Tag USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Haus eines Drogendealers in Malibu wurde überfallen, viel Geld gestohlen, zwei Männer starben. Special Agent Sam Hanna sichert die Spuren am Tatort und sichtet danach die Aufnahmen der Sicherheitskameras. Danach ist Sam sicher, dass Kameraden der SEALs die Täter waren. Er hat einen von ihnen auf den Videos erkannt. Das Team findet heraus, dass eines der Opfer ein Undercover-Cop gewesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Barrett Foa (Eric Beal) Linda Hunt (Henrietta Lange) Peter Cambor (Nate Getz) Adam Jamal Craig (Dominic Vail) LL Cool J (Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine