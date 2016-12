FOX 13:15 bis 14:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Kein Wort USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Kamekonas Cousin wird erschossen im Kofferraum eines Autos gefunden. Kamekona macht sich auf, um den Mann zu finden, den er für den Mörder hält. Der erweist sich allerdings als unschuldig. Das Five-0-Team hat mittlerweile Hinweise darauf, dass Kamekonas Cousin in einem Kampf so schwer verletzt wurde, dass er keine Überlebenschancen mehr hatte. Erst danach wurde auf ihn geschossen. Chin und Kono können schließlich Licht ins Dunkel dieses Falles bringen, während sich Steve entschließt, seine Mutter von einem Privatdetektiv beschatten zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Treat Williams (Mick Logan) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Larry Teng Drehbuch: Al Septien, Turi Meyer Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power