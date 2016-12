FOX 07:10 bis 07:50 Krimiserie Navy CIS Eine falsche Identität USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche eines Mannes landet in der Autopsie. Als während der Obduktion Quecksilber aus dem Gehirn tropft, hat der NCIS einen neuen Fall zu klären. Bei dem Toten handelt es sich um einen gewissen Hinton, der seine Identität ständig wechselte. Die Spur führt zu Kamal Konkani, der Papiere gegen Bezahlung gefälscht hat. Zunächst nimmt Gibbs an, dass Hinton selbst Konkani gewesen ist, doch dann taucht ein junger Mann auf, der sich als Schüler des Gesuchten entpuppt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Steven Bramson, Jeff Burns Altersempfehlung: ab 6