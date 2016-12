Kinowelt 01:00 bis 02:55 Thriller Julia's Eyes Julia's Eyes E 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem mysteriösen Suizid ihrer blinden Schwester scheint für Julia die Welt zerbrochen zu sein. Doch als sie erfährt, dass ein Selbstmord ganz und gar unwahrscheinlich ist, schöpft sie neuen Lebensmut und beginnt eigene Nachforschungen über den Tod ihrer Schwester anzustellen. Immer tiefer gerät sie dabei in einen Strudel aus Verrat, Geheimnissen und Lügen und schließlich beginnen auch ihre Augen an Sehkraft zu verlieren. Atmosphärischer Mystery-Thriller von den Machern des Überraschungshits "Das Waisenhaus". Der von Guillermo Del Toro ("Hellboy", "Pans Labyrinth") produzierte Film schlug in den spanischen Kinos sensationell ein und erreichte auf Anhieb Platz 1 der Kinocharts! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Belén Rueda (Julia Levin / Sara) Lluís Homar (Isaac) Pablo Derqui (Ángel) Francesc Orella (Inspector Dimas) Joan Dalmau (Créspulo) Julia Gutiérrez Caba (Soledad) Boris Ruiz (Blasco) Originaltitel: Los ojos de Julia Regie: Guillem Morales Drehbuch: Oriol Paulo, Guillem Morales Kamera: Óscar Faura Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16