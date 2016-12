Kinowelt 21:55 bis 23:25 Horrorfilm Tucker and Dale vs. Evil CDN, USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit den besten Vorsätzen für ein friedliches Männer-Wochenende machen sich Tucker McGee und Dale Dobson auf den Weg zu ihrer Ferienhütte in der Wildnis West Virginias. Als sie auf dem Highway fast mit einer Gruppe Collegekids kollidieren, ahnen die gutherzigen Hinterwäldler nichts Böses. Doch genau das stellt sich ein, als sich beide Gruppen in der Einsamkeit erneut begegnen: Dales schüchterne Einfalt und die Vorbehalte der Studenten gegen das rustikale Äußere der Hillbillies lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. Dass Tucker und Dale die hübsche Allison vor dem Ertrinken retten, interpretiert ihre Clique als Entführungsversuch. Als die properen Camper beginnen, sich gegen die vermeintlichen Psychokiller zur Wehr zu setzen, geraten die Kumpels unfreiwillig in ein Gemetzel, in dem ein Student nach dem anderen auf skurrile Weise das Zeitliche segnet. kino-zeit.de schrieb: "Das humoristische Timing und der überraschend tiefgründige Witz machen 'Tucker & Dale vs. Evil' zu einer unterhaltsamen Komödie für jedermann. Dass dieser Film in Fankreisen Kultstatus erreichen wird, ist ziemlich sicher." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Labine (Dale) Alan Tudyk (Tucker) Katrina Bowden (Allison) Jesse Moss (Chad) Philip Granger (Sheriff) Brandon Jay McLaren (Jason) Christie Laing (Naomi) Originaltitel: Tucker and Dale vs. Evil Regie: Eli Craig Drehbuch: Eli Craig, Morgan Jurgenson Kamera: David Geddes Musik: Mike Shields Altersempfehlung: ab 16