Kinowelt 18:40 bis 20:15 Drama Kokoda AUS 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken New Guinea, 1942: Es herrscht Krieg zwischen Australien und Japan. Eine kleine australische Gruppe des 39. Bataillons befindet sich als Vorhut in der Nähe der Stadt Kokoda. Nach heftigen Kämpfen sind sie vollkommen auf sich alleine gestellt, es gibt weder Kommunikation mit den anderen Truppen, noch Nachschub von außen. Weit hinter den feindlichen Linien isoliert, müssen sie den Weg zurück antreten. Durch gefährlichen Dschungel, ohne Nahrung, geschwächt durch Malaria und böse Verwundungen, immer bereit, dem Feind ins Auge zu blicken. Doch am Ende ihrer Kräfte steht ihnen die härteste Prüfung noch bevor. Brutal, erschütternd und mitreißend, "Kokoda" - basierend auf einer wahren Geschichte - ist einer der härtesten und schockierendsten Kriegsfilme der letzten Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Finsterer (Jack Scholt) Travis McMahon (Darko) Simon Stone (Max Scholt) Luke Ford (Burke) Tom Budge (Johnno) Steve Le Marquand (Sam) Angus Sampson (Dan) Originaltitel: Kokoda Regie: Alister Grierson Drehbuch: Alister Grierson, John Lonie Kamera: Jules O'Loughlin Musik: John Gray Altersempfehlung: ab 16