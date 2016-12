Kinowelt 09:20 bis 11:10 Drama Snow Cake GB, CDN 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Der stille Engländer Alex wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen. Unterwegs in Kanada nimmt er zunächst widerwillig die 19-jährige Anhalterin Vivienne mit. Gerade als er sich unter ihrem quirligen Geplauder zu öffnen beginnt, rammt ein Laster das Auto. Das junge Mädchen ist sofort tot. Voller Schuldgefühle sucht Alex Viviennes Mutter auf, um ihr sein Beileid auszusprechen. Doch Linda ist keine gewöhnliche Mum: Sie ist Autistin und kann ihre Trauer nicht zeigen. Alex beschließt, ein paar Tage bei ihr zu bleiben und ihr zu helfen. Immer mehr nimmt er an ihrem Leben teil und beginnt zudem eine Affäre mit der schönen Nachbarin Maggie, die ihre Gefühle routiniert auf Distanz hält. Doch vorsichtig beginnen sich die drei Außenseiter zu öffnen, und als der Schnee schmilzt, ist das Leben für keinen der drei mehr so, wie es war. Die Filmbewertungsstelle verlieh dem Film das Prädikat "Besonders wertvoll" und begründet: "Der Film besticht durch ein sensationelles Schauspieler-Ensemble, und er erzählt eine glaubwürdige Geschichte, bei der man als Zuschauer für das kleinste Mienenspiel, für Blicke und Gesten und Körperhaltungen aufmerksam wird. Klein und ganz alltäglich, aber dabei groß und tief menschlich, korrespondiert dieser Seelenfilm mit der prächtigen Naturkulisse." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Rickman (Alex) Sigourney Weaver (Linda) Carrie-Anne Moss (Maggie) Emily Hampshire (Vivienne Freeman) Callum Keith Rennie (John Neil) David Fox (Dirk Freeman) Jayne Eastwood (Ellen Freeman) Originaltitel: Snow Cake Regie: Marc Evans Drehbuch: Angela Pell Kamera: Steve Cosens Musik: Broken Social Scene Altersempfehlung: ab 6