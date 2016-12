Kinowelt 05:35 bis 07:50 Drama Outside the Law F, AL, B, TUN, I 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nach dem Verlust ihres Hauses in Algerien leben drei Brüder und deren Mutter auf der ganzen Welt verstreut: Messaoud schließt sich der französischen Armee in Indochina an, der unbeugsame Abdelkader wird Anführer der algerischen Unabhängigkeitsbewegung in Frankreich und Said zieht nach Paris, um sein Glück in düsteren Clubs und den Boxhallen von Pigalle zu versuchen. Schritt für Schritt fügen sich ihre Schicksale wieder in der französischen Hauptstadt zusammen, wo die Freiheit ein harter Kampf ist, der erst noch gewonnen werden muss. Drei algerische Brüder, ein Schicksal: terroristischer Freiheitskampf! Packendes Epos über das blutige letzte Kapitel französischer Kolonialgeschichte vom preisgekrönten Regisseur Rachid Bouchareb ("Tage des Ruhms"). Der französische Kinoerfolg lief auch im offiziellen Wettbewerb des Cannes Filmfestivals 2010 und war für den Oscar® als Bester fremdsprachiger Film nominiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamel Debbouze (Saïd) Roschdy Zem (Messaoud) Sami Bouajila (Abdelkader) Bernard Blancan (Faivre) Sabrina Seyvecou (Hélène) Assaad Bouab (Ali) Thibault de Montalembert (Morvan) Originaltitel: Hors-la-loi Regie: Rachid Bouchareb Drehbuch: Rachid Bouchareb Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Armand Amar Altersempfehlung: ab 16