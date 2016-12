History 01:20 bis 02:15 Dokumentation Held oder Schurke - Die großen Verräter der Geschichte D 2014 Stereo 16:9 Merken "Alle lieben den Verrat, aber niemand den Verräter." Wovor schon die alten Römer warnten, erfährt Whistleblower Edward Snowden heute am eigenen Leib: Nach seinen Enthüllungen über die NSA-Massenüberwachung muss er sich im Moskauer Exil verstecken, auch wenn er international Bewunderer für seinen Mut findet. Der israelische Atomspion Mordechai Vanunu lebt auch nach dem Absitzen einer 18-jährigen Haftstrafe als Geächteter unter seinen Landsleuten. Und Maria Stuart endet 1587 sogar auf dem Schafott, nachdem sie ihre Kusine Elisabeth I., die Königin von England, verraten hatte. Im Schicksal also scheinen die Verräter vereint - wie aber steht es um ihre Motive? Treibt sie tatsächlich der Glaube an die gute Sache? Oder ist es die Sehnsucht nach Ruhm und Macht? Lockt manche gar der schnöde Mammon? Die Dokumentation schaut auf sieben grosse Verräter der Geschichte und zeigt, wie schmal der Grat zwischen Held und Schurke ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Held oder Schurke - Die großen Verräter der Geschichte Altersempfehlung: ab 12