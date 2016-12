History 13:05 bis 13:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Alte Schätze USA 2014 Stereo 16:9 Merken Pietie löst die unglaublichen Lagerbestände ihrer Eltern auf, die mehrere Antiquitätenläden in Indiana besaßen. Während Mike und Frank Geschäfte machen, entwickeln sie eine Strategie, um Petie zu helfen, einige ihrer teuersten Stücke loszuwerden. Danach sehen sich die Jungs bei Rick um, der eine verblüffende Sammlung seltsamer Dinge angehäuft hat. Er will zwar verkaufen, ist aber ein harter Verhandlungspartner. In Alabama findet das Team bei ein paar Sammlern einen riesigen Doppeldecker-Propeller und ein rostiges, aber einzigartiges Cadillac-Konzeptfahrzeug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12