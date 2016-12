ATV 2 22:55 bis 23:50 Actionserie Arrow Der Puppenmacher USA 2013 2016-12-11 03:30 Stereo Merken Nachdem der als "Puppenmacher" berüchtigte Serienmörder Barton Mathis während des Erdbebens in den Glades aus dem Gefängnis fliehen konnte, setzt er mit seinen perfide geplanten Verbrechen dort an, wo er vor seiner Verhaftung aufgehört hatte. Da Lance den Killer vor Jahren hinter Gitter gebracht hatte, wird ihm der Fall entzogen, weil sein Vorgesetzter ihn für voreingenommen hält. Daher bittet Lance letztlich Arrow um Hilfe. Mit Felicity als Köder versuchen sie Mathis eine Falle zu stellen. Doch der Plan misslingt und der Puppenmacher bringt nicht nur Lance, sondern auch noch Laurel in seine Gewalt. Kann Arrow die beiden retten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Glen Winter Drehbuch: Marc Guggenheim, Keto Shimizu Kamera: C. Kim Miles Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16