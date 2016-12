ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow In der Falle USA 2013 2016-12-11 02:50 Stereo Merken Der Glades-Memorial-Klinik droht das Aus, weil die Medikamentenlieferungen von den Triaden überfallen werden. Nach einem gescheiterten Versuch von Roy, die Diebe aufzuhalten, will Arrow die Überfälle stoppen, gerät dabei aber in einen heftigen Kampf mit China White. Doch das sind nicht Olivers einzige Probleme: Laurel ist entschlossen, Arrow zu verhaften, dem sie die Schuld an Tommys Tod gibt. Außerdem möchte Oliver wegen Moiras Mitschuld eine Benefiz-Gala für die Opfer des Glades-Bebens veranstalten. Vor allem Stadtrat Sebastian Blood fordert lautstark Wiedergutmachung von den Queens. Aber ausgerechnet am Abend der Gala erfährt Oliver, dass sich ihm eine weitere Chance bietet, China White das Handwerk zu legen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Nick Copus Drehbuch: Ben Sokolowski, Beth Schwartz Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 299 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 119 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 119 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 99 Min.