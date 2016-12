ATV 2 19:10 bis 20:15 Dokumentation ATV Kosmos Namibia - vom Okavango zum Oranje Namibia - vom Okavango zum Oranje A 2014 2016-12-12 05:05 Stereo Merken Namibia, Teil 2 Namibia ist ein Land der starken Eindrücke. Ein Land, in dem die Natur den Geschöpfen an Zähigkeit und Durchhaltevermögen alles abverlangt. Ein unerbittliches Land mit sen-gender Hitze, in dem jeder Wassertropfen zur Kostbarkeit wird. Und trotzdem ein wunderschönes Land in paradiesischer Schönheit mit Naturparks, die eineinhalbmal so groß sind wie Österreich. ATV Kosmos zeigt die unglaubliche Artenvielfalt dieses kontrastreichen Landes in zwei Folgen: Zunächst geht es in "Namibias wilden Nordosten", in den legendäre Caprivi-Streifen. Dort liegt auch der Etosha-Nationalpark, eines der berühmtesten Schutzgebiete Afrikas. Aus allen Richtungen ziehen große und kleine Tiere während der Regenzeit in die grünen Savannen und zu den flachen Seen, während der Regenzeit von Dezember bis März dort entstehen. Doch der Friede täuscht an den Wasserlöchern gibt es eine klare Rangordnung und manchen Tieren wird ihr Durst zum Verhängnis. Der zweite Teil, "Vom Okavango zum Oranje", zeigt die extremen Gegensätze Namibias: die Salzseen und Wüsten mit schwarzem Sand, die Skelettküste und die Geisterstadt der Diamantsucher Lüderitz und eine 2000 Jahre alte Pflanze, die nur hier wächst und von dem Österreicher Friedrich Weltwitsch entdeckt wurde. Die Spuren in die Vergangenheit reichen weit zurück bis zu 200 Millionen Jahren, als hier fleischfressende Dinosaurier über die Ebene liefen und auf der Suche nach Wasser hier ihre Fußspuren hinterließen. Nur außergewöhliche Lebewesen konnten sich an die extremen Bedingungen dieses Landstriches anpassen. Tiere, deren Blut bis zu 45 Grad heiß werden kann, und Pflanzen, die sich nur von der Luftfeuchtigkeit ernähren. Eine Vielzahl von Völkern, die nach einer langen Phase der Kolonialherrschaft, heute friedlich hier zusammenleben. Namibia dieses Land ist nicht nur eine filmische Reise wert!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Kosmos