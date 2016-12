ATV 2 13:35 bis 15:45 Komödie Genie und Schnauze GB 1988 2016-12-12 05:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Sherlock Holmes ist der scharfsinnigste Detektiv der Kriminalgeschichte. Doch diese Feststellung ist nicht korrekt. Denn Dr. Watson ist das eigentliche Superhirn und der Mann mit dem genialen Spürsinn. Er engagiert den Schauspieler Reginald Kincaid, der sich als Sherlock Holmes ausgibt, um im Hintergrund ungestört ermitteln zu können. Doch der neue Partner ist bestenfalls ein Schürzenjäger und handfester Trinker, denn ein kluger Kriminalist. Nach einem seiner vielen Exzesse, verzichtet Dr. Watson auf seine Dienste. Muss aber bald zähneknirschend akzeptieren, dass niemand genug Vertrauen in das Können des "Assistenten" Watson hat, weshalb er weiterhin auf den dreisten Schauspieler angewiesen ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Reginald Kincaid alias Sherlock Holmes) Ben Kingsley (Dr. John Watson) Jeffrey Jones (Inspektor Lestrade) Lysette Anthony (Leslie Giles) Paul Freeman (Professor James Moriarty) Nigel Davenport (Lord Smithwick) Pat Keen (Mrs. Hudson) Originaltitel: Without a Clue Regie: Thom Eberhardt Drehbuch: Larry Strawther, Gary Murphy Kamera: Alan Hume Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12