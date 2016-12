BonGusto 19:35 bis 20:05 Dokumentation Hollywood and Vines Napa Valley und San Francisco: Drei-Sterne-Küche und Folk-Musik USA 1990 Merken Immer wieder zieht es Jason in die Küche - ein ganz besonderes Highlight: heute darf er neben Christopher Kostow am Herd stehen - dem bis jetzt zweitjüngsten Koch der Welt, der sich mit drei Michelin-Sternen schmücken darf! Ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus! Außerdem: Wie eine Wünschelrutengängerin dem kalifornischen Winzer Jan Krupp bei der Weinproduktion helfen konnte, und von welcher Spirituose Schauspieler Christian Bale in Tokio zu viel hatte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines