Ob Familienkutsche, Sportwagen oder Nutzfahrzeug - für wahre Autoliebhaber liegt das Glück der Erde in ihrem eigenen fahrbaren Untersatz. Doch was passiert, wenn sie ihr geliebtes Fahrzeug für eine Woche jemand anderem überlassen? "Auto-Tausch" zeigt, wie zwei Auto-Enthusiasten ihr vierrädriges Gefährt dem jeweils anderen anvertrauen. Das Besondere daran: Sie wissen vorher nicht, mit welchem Fahrzeug sie von nun an ihren Alltag bestreiten müssen! Erst dann zeigt sich, wie ein Porsche-Cayenne-Fahrer mit erheblich weniger Pferdestärken und Stauraum mit einem Smart Cabrio zurechtkommt oder wie der Besitzer einer Ente plötzlich in einem Ferrari seine Runden dreht. Was die Auto-Tauscher mit dem "neuen" Wagen erleben und wie sie mit den Eigenarten des Tauschobjekts klarkommen, halten sie selbst mit Kameras fest. Und hier zeigt sich: Pkw-Top oder Fahrzeug-Flop? Ordentlich Gas geben müssen die Autoverrückten auch bei den fahrzeugspezifischen Aufgaben, die in dieser Zeit auf sie warten. Hierbei müssen sie beispielsweise den Durchschnittsverbrauch ihres Tauschfahrzeugs deutlich unterbieten oder einen Kleinwagen optimal beladen. Gar kein Problem für die Pkw-Experten... oder etwa doch? Wem es mit etwas Geschick und Expertise am besten gelingt sich auf den "Auto-Tausch" einzulassen, staubt auf der Zielgeraden 2.500 Euro Preisgeld ab. Originaltitel: Auto-Tausch