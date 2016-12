NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Supersausi - Abenteuer in Hollywutz. Auf nach Milkwutz! Merken Wer hätte das gedacht? Gestern noch war Sausi eines von vielen Ferkeln, das mit seinen Geschwistern auf der Sauweide der Pigwickfarm spielte, im Schlamm suhlte und sich die Geschichten der alten Rosebud anhörte. Aber dann taucht plötzlich Miss Starlight auf, eine komische große Ziege mit bimmelnder Glocke und goldblitzenden Reifen um den Hals. Sie will tatsächlich einen Tanzstar aus Sausi machen: Aus Sausi soll Supersausi werden - in dem berühmten Hollywutz! So beginnt ein kunterbuntes Abenteuer mit vielen Überraschungen für Sausi und ihre neuen Freunde, den vornehmen Kater Prinz Igor und den pfiffigen Pudel Daily. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sophie Rois (Es liest)