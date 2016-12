ProSieben 03:30 bis 05:30 Fantasyfilm Wolverine: Weg des Kriegers USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Messerscharfe Fortsetzung der actionreichen Superhelden-Reihe mit Hugh Jackman: Wolverine macht es sich in Japan zur Aufgabe, das Leben von Mariko zu schützen, die von der japanischen Mafia gejagt wird. Doch plötzlich verliert Logan aus unbekannten Gründen die Fähigkeit, sich selbst zu heilen, und muss trotzdem seinem Erzfeind, dem Silver Samurai, entgegentreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Jackman (Logan/Wolverine) Tao Okamoto (Mariko) Rila Fukushima (Yukio) Hiroyuki Sanada (Shingen) Famke Janssen (Jean Grey) Will Yun Lee (Harada) Brian Tee (Noburo) Originaltitel: The Wolverine Regie: James Mangold Drehbuch: Mark Bomback, Scott Frank Kamera: Ross Emery Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12