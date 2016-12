puls 4 17:35 bis 20:00 SciFi-Film Star Wars: Das Imperium schlägt zurück USA 1980 Nach George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth müssen sich die Rebellen dem Imperium dieses Mal geschlagen geben. Während Luke Skywalker sich nach Dagobah aufmacht, um sich von Yoda zum Jedi-Ritter ausbilden zu lassen, geraten Han Solo, der Wookie Chewbacca, Prinzessin Leia und die Droiden auf ihrer Flucht vor Darth Vader und seinen Kopfgeldjägern in ein Asteroidenfeld. Die Wolkenstadt auf Bespin scheint ihre letzte Hoffnung auf Rettung zu sein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Harrison Ford (Han Solo) Mark Hamill (Luke Skywalker) Carrie Fisher (Prinzessin Leia Organa) Billy Dee Williams (Lando Calrissian) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) David Prowse (Lord Darth Vader) Frank Oz (Yoda) Originaltitel: The Empire Strikes Back Regie: Irvin Kershner Drehbuch: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan Kamera: Peter Suschitzky Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6