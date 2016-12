Sat.1 14:00 bis 16:00 Komödie Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit acht Jahren macht Scott Calvin den Job als Weihnachtsmann und die Elfen am Nordpol feiern ihn als den besten Santa, den sie je hatten. Doch dann gibt es Probleme: Scotts Sohn Charlie steht auf der Liste der "bösen Kinder". Außerdem hat Scott das Kleingedruckte in seinem Weihnachtsmann-Vertrag überlesen: Er muss innerhalb eines Monats heiraten, um den Job als Santa zu behalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus) Elizabeth Mitchell (Carol Newman) David Krumholtz (Bernard, der Elf) Eric Lloyd (Charlie Calvin) Spencer Breslin (Curtis) Judge Reinhold (Dr. Neil Miller) Wendy Crewson (Laura Calvin Miller) Originaltitel: The Santa Clause 2 Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Don Rhymer, Cinco Paul, Ken Daurio, Ed Decter, John J. Strauss Kamera: Craig Haagensen Musik: George S. Clinton