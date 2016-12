ORF 3 20:15 bis 23:10 Oper Carmen F 2015 Stereo 16:9 Merken Sinnlich, offensiv und jenseits jeder bürgerlichen Moral: Der Soldat Don José verliebt sich im Sevilla des Jahres 1820 in das selbstbewusste Zigeunermädchen Carmen. Nachdem die Angebetete bei einem Streit eine Frau verletzt, wird sie verhaftet. Aus Liebe verdrängt Don José sein Pflichtgefühl und verhilft ihr zur Flucht, weshalb er selbst ins Gefängnis muss. Nachdem Carmen Don Josés Gefühle zu ihr erneut missbraucht und ihn anschließend zurückweist, tötet er sie in einem dramatischen Finale und liefert sich selbst den Wachen aus. Georges Bizets Werk rief bei seiner Uraufführung 1875 in der Pariser Opéra Comique noch Empörung hervor, heute gilt es als eine der populärsten Opern aller Zeiten. Georges Bizet | Chorégies d'Orange 2015 Dirigent Mikko Frank, Regie Louis Desire Mit Jonas Kaufmann, Kate Aldrich, Kyle Ketelsen, Inva Mula Orchestre Philharmonique De Radio France In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Aldrich (Carmen) Jonas Kaufmann (Don José) Inva Mula (Micaëla) Hélène Guilmette (Frasquita) Marie Karall (Mercédès) Kyle Ketelsen (Escamillo) Jean Teitgen (Zuniga) Originaltitel: Carmen - Open Air Regie: Louis Desire Musik: Georges Bizet