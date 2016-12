ORF 3 13:15 bis 14:55 Melodram So wie du bist A 2012 2016-12-12 13:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine von Leben und Beruf hart gewordene Richterin übernimmt nach einem Autounfall die Verantwortung für eine 20-jährige Frau mit Down-Syndrom. Die stellt mit ihrer Spontaneität und Herzlichkeit deren Leben auf den Kopf. Und sie braucht Hilfe bei einem unmöglichen Plan. Sie möchte heiraten. Und das ist rechtlich ausgeschlossen. Mit: Gisela Schneeberger (Helene), Juliana Götze (Michalina), Sebastian Urbanski (Sebastian), Cornelius Obonya (Charly), Lukas Resetarits (Bruno Sedlacek), Petra Morzé (Sophia Mück), Karlheinz Hackl (Edgar Mück), Christopher Schärf (Rupert), August Schmölzer (Herbert Eichner), Peter Turrini (Bischof), Melanie Gemeiner, Bruno Sedlacek, Nicole Beutler. Ö/D, Tragi-Komödie, 2012 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gisela Schneeberger (Helene) Juliana Götze (Michalina) Sebastian Urbanski (Sebastian) Cornelius Obonya (Charly) Lukas Resetarits (Bruno Sedlacek) Petra Morzé (Sophia Mück) Karlheinz Hackl (Edgar Mück) Originaltitel: So wie du bist Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Enzo Brandner Musik: Stefan Bernheimer