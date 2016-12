Bayern 4 13:05 bis 15:00 Sonstiges Après-midi Merken <bk>Friedrich Smetana: "Mein Vaterland", Vysehrad (Wiener Philharmoniker, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Federico Moreno Torroba: Aus "Castillos de España" (Frank Bungarten, Gitarre)<ek><bk>Alexander Glasunow: "Aus dem Mittelalter", Serenade des Troubadours (Staatliches Akademisches Symphonieorchester der UdSSR, Leitung: Jewgenij Swetlanow)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Musik zu einem Ritterballett Woo 1 (Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Adolph Kurt Böhm: "Der schwarze Ritter" (Yi-Chih Lu, Klavier)<ek><bk>Henry Purcell: Aus "King Arthur" (The Parley of Instruments Baroque Orchestra, Leitung: Roy Goodman)<ek><bk>Frederic Curzon: "Robin Hood", Orchestersuite (Tschechoslowakisches Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Adrian Leaper)<ek><bk>Arthur Bliss: "Checkmate", Five Dances (Melbourne Symphony Orchester, Leitung: Hans-Hubert Schönzeler)<ek>. In Google-Kalender eintragen