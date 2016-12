Bayern 4 10:05 bis 11:55 Sonstiges Sinfonische Matinée Merken <bk>Benjamin Britten: "The Young Person's Guide to the Orchestra" op. 34 (Leitung: Mariss Jansons)<ek><bk>Richard Strauss: "Intermezzo", vier Sinfonische Zwischenspiele" (Leitung: Franz Welser-Möst)<ek><bk>Édouard Lalo: Sinfonie espagnole d-Moll op. 21 (Vadim Repin, Violine; Leitung: Kirill Petrenko)<ek><bk>Modest Mussorgski/Maurice Ravel: "Bilder einer Ausstellung" (Leitung: Mariss Jansons)<ek>. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks