DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton "Heilige, verheimlichte Lieder". Die Pariser Sängerin Miléna Kartowski-Aiach Merken In Brooklyn, New York, begann Miléna Kartowski-Aiach ihre Suche nach dem verborgenen Liedrepertoire frommer chassidischer Frauen. Mit Jazzmusikern oder dem Oud-Spieler Qaais Saadi interpretiert die 28 Jahre alte Pariser Musikerin und Anthropologin die jiddischen Gesänge auf europäischen und amerikanischen Bühnen neu. In Google-Kalender eintragen

