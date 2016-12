DR Kultur 07:30 bis 08:00 Sonstiges Kakadu für Frühaufsteher Erzähltag Anna Arnoldi: "Jonathan und der Wintereinbruch" Merken Jonathan hat wirklich Pech. Erst zieht seine Lehrerin in das Haus nebenan und hat ihn nun somit fast ständig im Auge, und dann beschlagnahmt ausgerechnet ebendiese Frau Richter auch noch die CD, die er mit seinen Freunden zusammen aufgenommen hat. Die bissigen Texte dieser Hip-Hop-Aufnahmen dürfen in keinem Fall den Lehrern in die Hande gelangen. Unbedingt müssen sie einen Plan finden, die CD zurückzubekommen, bevor ihre Lehrerin sie sich anhört. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patricia Pantel Gäste: Gäste: Tonio Arango (Es liest)

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 118 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 54 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min.