Super RTL 10:50 bis 11:10 Trickserie Die Tom und Jerry Show Das romantische Dinner / Vermischte Gefühle USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Um Tom von seiner Verabredung mit Toodles abzuhalten, sperrt Tim ihn im Keller ein und geht stattdessen selbst zu dem Treffen mit Toodles. Doch anstelle einer netten Verabredung erwarten ihn Toodles' schlecht erzogenen Neffen und Nichten, auf die er aufpassen soll! 2. Geschichte: Tom verwandelt den Weihnachtsmann mit dem Zauberstab der Hexen aus Versehen in einen Lebkuchen! Nun muss er selbst in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpfen und die Geschenke verteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6