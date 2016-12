Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Orgel Mixturen 2016 Werke von Bengt Hambraeus, Roman Haubenstock-Ramati, Anna Korsun / Dominik Susteck: Zeichen Merken Seit nunmehr elf Jahren veranstaltet die Kölner Kunst-Station Sankt Peter das internationale Festival Orgel-Mixturen. Kurator Dominik Susteck präsentiert hier zeitgenössische Orgelmusik, gespielt von in Deutschland ansässigen Interpreten. Zum achten Mal fungiert der Deutschlandfunk als Medienpartner - zum achten Mal unterhalten beide Institutionen einen Composer in residence. In diesem Jahr wurde die 1986 geborene Ukrainerin Anna Korsun dazu berufen. Korsun studierte Komposition in Kiew und München und war bereits beim Warschauer Herbst, beim International Review of Composers in Belgrad und bei den Darmstädter Ferienkursen präsent. 2014 gewann sie den Gaudeamus Music Prize 2012, den Münchner Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis. Korsuns etwa halbstündiges neues Werk führt in die Bereiche des Leisen und öffnet den gesamten Kirchraum fürs Ohr. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dominik Sustek (Orgel), Michael Sattelberger (Orgel)