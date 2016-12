ORF 1 04:20 bis 05:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Omni USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Unternehmen Norris Bio Tech arbeitet an einem Impfstoff, der gegen das Gift Rizin wirkt und in den falschen Händen verheerende Folgen haben kann. Als der Firmeninhaber samt seines Ferraris in die Luft gejagt wird, nimmt der NCIS L.A. die Ermittlungen auf. Dabei erfahren Eric und Nell, dass das Verbrechersyndikat Omni an Norris Bio Tech beteiligt ist. Deeks steht unterdessen vor der Herausforderung, seine Diensttauglichkeit zu beweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Larry Teng Drehbuch: Kyle Harimoto, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12