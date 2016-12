Spektakulärer, erster Einsatz von Pierce Brosnan als Geheimagent Ihrer Majestät. Am 10. Dezember bekommt der irische Ausnahmeschauspieler von der European Film Academy den diesjährigen Ehrenpreis für den Europäischen Beitrag zum Weltkino verliehen. Eine verbrecherische Gruppe ist in Besitz der sowjetischen Weltraum-Wunderwaffe 'GoldenEye'. Von Russland aus bedroht sie jetzt die gesamte Welt. Auf der Suche nach den Hintermännern stößt James Bond auf seinen alten Freund und Exkollegen 006, Alec Trevelyan. Mit General Ourumov und der männermordenden Gehilfin Xenia auf seiner Seite entpuppt sich dieser selbst für Bond als übermächtiger Gegner. In Google-Kalender eintragen