ORF 1 20:15 bis 22:30 Krimi James Bond - Skyfall GB, USA 2012 2016-12-11 01:25 Untertitel Daniel Craigs Aufsehen erregender dritter Auftritt als 007. Furios inszeniert von Oscarpreisträger Sam Mendes ('James Bond - Spectre'). Herausgefordert von Oscarpreisträger Javier Bardem ('No Country for Old Men'), stürzt sich Bond in seine gefährlichste Mission. Agenten-Thriller der Extra-Klasse! Bond stürzt bei einem Einsatz schwer verletzt in eine Schlucht. Seine Kollegin Eve hat auf Geheiß von MI6-Chefin M auf einen Widersacher geschossen, jedoch 007 getroffen. Für tot geglaubt, taucht Bond unter. Die höchstbrisante Liste jener Agenten, die in terroristische Vereinigungen eingeschleust worden sind, ist weiterhin in feindlichem Besitz. Nach einem Bombenanschlag auf das Hauptquartier des MI6, ist Bond überraschend zur Stelle. Er muss dem skrupellosen Cyber-Terroristen Raoul Silva das Handwerk legen. Das Schicksal von M und des gesamten MI6 stehen auf dem Spiel. Schauspieler: Daniel Craig (James Bond) Naomie Harris (Eve) Bérénice Marlohe (Sévérine) Javier Bardem (Silva) Ralph Fiennes (Gareth Mallory) Judi Dench (M) Ben Whishaw (Q) Originaltitel: Skyfall Regie: Sam Mendes Drehbuch: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade Kamera: Roger Deakins Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12