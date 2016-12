ORF 3 10:40 bis 11:00 Dokumentation bauKUNST Metamorphosen von Raum und Zeit - Hahnenkamp/Frötscher Metamorphosen von Raum und Zeit - Hahnenkamp/Frötscher A 2016 2016-12-13 03:20 Stereo 16:9 Merken bauKUNST an der HTBLA Spengergasse Wien Das Kunstprojekt, das die Künstlerin Maria Hahnenkamp in Zusammenarbeit mit Architekt Willi Frötscher realisiert hat, verleiht dem Innenhof eine besondere Identität und schafft auf leichtfüßige Weise eine Verbindung von Alt- und Neubau: auf sandfarbenem Asphalt wurde eine schwarze Ornamentlineatur über die gesamte Länge als "Zeitspur" aufgetragen. Ein weiterer Bestandteil der künstlerischen Hofgestaltung ist ein mit Gräsern und Stauden bepflanzter Grünstreifen, der mittels eines Rankgerüstes eine vertikale Dimension erfährt. In ihrer Gesamtheit geben Bodengestaltung und Bepflanzung dem Raum eine Leichtigkeit und Strukturiertheit, lassen jedoch auch viel Freiheit für die Benützung und Aneignung durch Schülerinnen und Schüler. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: bauKUNST