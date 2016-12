Sky Sport HD (1) 16:00 bis 18:30 Fußball Live Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Puntigamer Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg, 19. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Der Weg zur Meisterschaft ist noch lang, aber erstmals seit 1998 ist Sturm Graz Herbstmeister. Mit einem 4:0 beim WAC stießen die "Schwoazen" Altach von der Spitze. "Natürlich ist es eine schöne Momentaufnahme", meinte Trainer Franco Foda, "aber wichtig waren die drei Punkte. Wir haben die Tabellenführung wieder zurückerobert. Jetzt kommt nächste Woche das absolute Spitzenspiel gegen Salzburg." Auch der Meister war beim 4:1 gegen Altach in Tor-Laune. "Das Einzige, was vielleicht ein bisschen zu kritisieren ist, ist die Chancenverwertung in der ersten Hälfte", fand Abwehrmann Stefan Lainer, "aber wenn man vier Tore schießt, dann gibt es da auch nicht so v In Google-Kalender eintragen Bildergalerie