ORF 2 22:00 bis 23:05 Diskussion Im Zentrum Politischer Advent - Wie viel Brückenbau ist möglich? A 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Die Bundespräsidentenwahl ist geschlagen - und nach fast einem Jahr Wahlkampf ist der Blick wieder frei auf die heimische Innenpolitik. Was hat die Regierung im Schatten dieses Wahlkampfs weitergebracht? Was ist wegen der Bundespräsidentenwahl liegen geblieben? Mit welchen Plänen und Ambitionen kehren die bisher wahlkämpfenden Parteien FPÖ und Grüne in die Oppositionsrolle zurück? Und welchen Platz können die beiden kleinen Oppositionsparteien NEOS und Team Stronach in diesem neuen Gefüge noch einnehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingrid Thurnher Gäste: Gäste: Thomas Drozda (Regierungskoordinator der SPÖ und Kulturminister), Harald Mahrer (Regierungskoordinator der ÖVP und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium), Harald Vilimsky (Generalsekretär FPÖ), Albert Steinhauser (Nationalratsabgeordneter, Die Grünen), Originaltitel: Im Zentrum

