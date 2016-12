ORF 2 20:15 bis 21:50 Krimi Tatort Dunkelfeld D 2016 2016-12-12 01:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Dunkelfeld" führt das Geheimnis der bisherigen drei rbb-"Tatorte" mit Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) zum finalen Höhepunkt. Das Rätsel um Karows Vergangenheit und den Tod seines Partners Gregor Maihack, der vor zwei Jahren bei einem verdeckten Einsatz erschossen wurde, wird gelöst. Die genauen Todesumstände liegen noch immer im Dunkeln. Hatte Karow selber die Hand im Spiel? Jetzt will der Kronzeuge Andi Berger (Robert Gallinowski) die entscheidende Aussage machen. Doch auf dem Weg zu Staatsanwalt Hemrich (Holger Handtke) geraten Karow und Berger in einen Hinterhalt. Berger stirbt, bevor er Karow sagen kann, wo das Handyvideo versteckt ist, das Maihacks Tod zeigt. Wenig später wird Gregor Maihacks Witwe Christine (Ursina Lardi) entführt, mit der Karow vor Jahren ein Verhältnis hatte. Und kurz darauf ist Karow selbst verschwunden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Nina Rubin sich freigenommen hat, um die Bar Mitzwa ihres Sohnes Kaleb (Louie Betton) zu feiern, muss sie gemeinsam mit Anna Feil (Carolyn Genzkow) herausfinden, wo Karow ist und ob er überhaupt noch lebt. Die Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. "Dunkelfeld" führt Robert Karow und Nina Rubin tief in einen tödlichen Dschungel aus Drogen und Korruption. Und zu der Frage: Was ist auf dem geheimnisvollen Handyvideo zu sehen? Hat Robert Karow tatsächlich etwas mit dem Tod seines Partners zu tun? Der "Tatort: Dunkelfeld" ist eine Produktion der EIKON Media GmbH (Produzent: Ernst Ludwig Ganzert) im Auftrag von ARD Degeto und Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. Wiederholung der drei ersten "Tatorte" mit Rubin und Karow Um den Zuschauerinnen und Zuschauern den Anschluss zu erleichtern, werden alle drei vorausgegangenen Berliner "Tatorte" wiederholt: Der rbb sendet am Montag, 5. Dezember 2016, "Das Muli" (20.15 Uhr) und "Ätzend" (22.15 Uhr). Der dritte "Tatort: Wir - Ihr - Sie" läuft am Freitag, 9. Dezember (22.00 Uhr) im Ersten. Alle drei Filme stehen nach Ausstrahlung für sieben Tage in der Mediathek Das Erste bereit (Abruf täglich ab 20.15 Uhr): www.DasErste.de/Mediathek. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meret Becker (Nina Rubin) Mark Waschke (Robert Karow) Carolyn Genzkow (Anna Feil) Ursina Lardi (Christine Maihack) Aleksandar Tesla (Viktor Rubin) Louie Betton (Kaleb Rubin) Robert Gallinowski (Andi Berger) Originaltitel: Tatort Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Björn Knechtel Musik: Eckart Gadow