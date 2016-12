Um seine Schüler aus der Reserve zu locken, schreibt der Mathematikprofessor Gerald Lambeau (Stellan Skarsgård) eine höchst anspruchsvolle Aufgabe auf die Wandtafel. Keiner der MIT-Studenten fühlt sich in der Lage, das Problem zu lösen. Ausgerechnet Will Hunting (Matt Damon), der als Hauswart an der Schule schuftet, krakelt eines Nachts die Lösung hin. Nach einer Schlägerei landet er aber im Gefängnis. Professor Lambeau erwirkt beim Richter, dass Wills Haftstrafe aufgeschoben wird, wenn sich dieser bereit erklärt, bei Lambeau zu studieren und sich einer Therapie zu unterziehen. Natürlich willigt der junge Autist ein, schliesslich kann er so mit seinem besten Freund Chuckie (Ben Affleck) weiterhin auf Sauftour gehen und sich intensiver mit der hübschen Medizinstudentin Skylar (Minnie Driver) auseinandersetzen. Nach missglückten Therapiesitzungen bei verschiedenen Ärzten bekommt Will Hunting eine letzte Chance beim Psychologen Sean McGuire (Robin Williams). Nach anfänglichen Scharmützeln merkt Hunting, dass die depressive Art McGuires mit dem Tod von dessen Frau zusammenhängt. Es kommt zum emotionalen Schlagabtausch. In diese gespannte Beziehung schaltet sich schliesslich noch Lambeau ein, der Will einen Job anbietet. McGuire seinerseits ist entschlossen, dem Teenager auf die Sprünge zu helfen, und startet eine aussergewöhnliche Therapie. Die Erfolgsgeschichte von "Good Will Hunting" ist längst Hollywoodlegende: 1998 gewannen die bis dahin wenig bekannten jungen Schauspieler Matt Damon und Ben Affleck mit ihrem gemeinsam verfassten ersten Drehbuch einen Oscar. Heute gehören beide längst zur obersten Schauspielerliga. Ebenfalls mit einem Oscar wurde die Leistung des unlängst verstorbenen Robin Williams ausgezeichnet; in den Nebenrollen sind Minnie Driver und Stellan Skarsgård zu sehen. In Google-Kalender eintragen